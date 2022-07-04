Именины: кто в этот день празднует день Ангела

4 июля день Ангела отмечают Алексей, Анастасия, Антоний, Георгий, Иван, Максим, Никита. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

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Этот день в Украине и мире

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День национальной полиции Украины

День судебного эксперта

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День независимости США

Памятные даты

– В 1946 году Кенигсберг переименован в Калининград.

Праздник в церковном календаре

4 июля православная церковь чтит память мученика Иулиана Тарсийского. Этот день также называют "Ульянов день". Говорят, что цветки липы, собранные 4 июля, обладают целительной силой. Предки готовили в этот день специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать коовотечение.

Также женщины когда-то использовали липу в косметических целях. Липовый настой делает кожу мягкой и гладкой, а сок укрепляет волосы.

Приметы 4 июля

Если долго гремит гром – ждите затяжную дождливую погоду;

Пение соловьев утром – к теплой погоде;

Северный ветер – дождя не будет;

Много росы утром – к урожаю.

Что нельзя делать 4 июля

– Не стоит в этот день избегать домашней работы.

– Нельзя никого обманывать в этот день.