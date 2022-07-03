Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

3 липня день Ангела святкують Аврора, Андрій, Василь, Гліб, Інна, Лука, Наум, Римма. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

День військ протиповітряної оборони України;

День флоту України, День Військово-морських сил України;

Всесвітній день без поліетиленових пакетів.

Пам’ятні дати

– У 1917 році відбувся виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

– У 1928 році у продажі з'явилися перші телевізори.

Свято в церковному календарі

Православна церква вшановує у цей день пам'ять священномученика Мефодія Патарського. Популярність єпископ отримав завдяки своїм численним богославським працям. Святий Методій відомий своїми полемічними творами, тлумаченням Нового та Старого Завітів.

Прикмети 1 липня

Якщо павук плете павутину – до ясних та сонячних днів;

Павук розірвав павутину – чекайте на погіршення погоди;

Мурахи ховаються в мурашник – до дощу та грози;

Якщо хмари стоять високо – то буде спека.

Що не можна робити 1 липня

– У цей день не можна виносити з хати сміття, оскільки разом з тим можете винести з будинку фінансове благополуччя.

– Сьогодні не можна сваритися з рідними.

– Не можна в цей день пліткувати про своїх близьких.