Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
3 липня день Ангела святкують Аврора, Андрій, Василь, Гліб, Інна, Лука, Наум, Римма. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День військ протиповітряної оборони України;
- День флоту України, День Військово-морських сил України;
- Всесвітній день без поліетиленових пакетів.
Пам’ятні дати
– У 1917 році відбувся виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;
– У 1928 році у продажі з'явилися перші телевізори.
Свято в церковному календарі
Православна церква вшановує у цей день пам'ять священномученика Мефодія Патарського. Популярність єпископ отримав завдяки своїм численним богославським працям. Святий Методій відомий своїми полемічними творами, тлумаченням Нового та Старого Завітів.
Прикмети 1 липня
- Якщо павук плете павутину – до ясних та сонячних днів;
- Павук розірвав павутину – чекайте на погіршення погоди;
- Мурахи ховаються в мурашник – до дощу та грози;
- Якщо хмари стоять високо – то буде спека.
Що не можна робити 1 липня
– У цей день не можна виносити з хати сміття, оскільки разом з тим можете винести з будинку фінансове благополуччя.
– Сьогодні не можна сваритися з рідними.
– Не можна в цей день пліткувати про своїх близьких.