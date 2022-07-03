Именины: кто в этот день празднует день Ангела
3 июля день Ангела празднуют Аврора, Андрей, Василий, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Этот день в Украине и мире
- День войск противовоздушной обороны Украины;
- День флота Украины; День Военно-морских сил Украины;
- Всемирный день без полиэтиленовых пакетов.
Памятные даты
– В 1917 году состоялось выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
– В 1928 году в продаже появились первые телевизоры.
Праздник в церковном календаре
Православная церковь чтит в этот день память священномученика Мефодия Патарского. Известность епископ получил благодаря своим многочисленным богославским трудам. Святой Методий известен своими полемическими произведениями, толкованием Нового и Ветхого Заветов.
Приметы 1 июля
- Если паук плетет паутину – до ясных и солнечных дней;
- Паук разорвал паутину – ждите ухудшения погоды;
- Муравьи прячутся в муравейник – к дождю и грозе;
- Если облака стоят высоко – будет жара.
Что нельзя делать 1 июля
– В этот день нельзя выносить из дома мусор, поскольку вместе с тем можете вынести из дома финансовое благополучие.
– Сегодня нельзя ссориться с родными.
– Нельзя в этот день сплетничать о своих близких.