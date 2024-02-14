Яке свято в Україні та світі 14 лютого: що не можна робити сьогодні

За новоюліанським календарем 14 лютого церква вшановує пам'ять рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського. Також люди вважали чоловіка філософом, адже він дуже любив читати книги.

Крім того, сьогодні відзначається День святого Валентина та Міжнародний день дарування книг. Детальніше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського

Рівноапостольний Кирило народився у 827 році у Візантійській імперії. За життя він мешкав у різних монастирях та був бібліотекарем. Святий мав брата Мефодія. Якось вони разом вирішили зробити слов'янський алфавіт та перекласти грецьке Євангеліє. Сім'я Кирила була досить відомою. З юного віку він любив вчитися, тому згодом почав викладати у школах та Константинопольському університеті. Помер у 869 році.

Що не можна робити

Не варто йти на огляд до стоматолога та косметолога.

Краще не стригти нігті та волосся.

Заборонено лихословити, злитися, ображатися та лінуватися.

Народні прикмети

У серпні буде така сама погода, як сьогодні.

Якщо почуєте синиць, то незабаром прийде потепління.

Хороша погода – до похолодання.

Мороз – до спекотного літа.

Що ще відзначають

14 лютого відзначається День святого Валентина. Однією з найголовніших традицій свята є дарування валентинок – це такі маленькі листівки, які мають форму серця. Також чоловіки та жінки на День закоханих часто роблять пропозицію руки й серця.

Крім того, щороку 14 лютого проходить Міжнародний день дарування книг. Ініціаторкою свята стала засновниця сайту з дитячими книгами, на ім'я Еммі Бродмур. Згодом таку цікаву ідею підтримали інші люди. Цей день існує з 2012 року.