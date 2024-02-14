Крім того, сьогодні відзначається День святого Валентина та Міжнародний день дарування книг. Детальніше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського

Рівноапостольний Кирило народився у 827 році у Візантійській імперії. За життя він мешкав у різних монастирях та був бібліотекарем. Святий мав брата Мефодія. Якось вони разом вирішили зробити слов'янський алфавіт та перекласти грецьке Євангеліє. Сім'я Кирила була досить відомою. З юного віку він любив вчитися, тому згодом почав викладати у школах та Константинопольському університеті. Помер у 869 році.

Що не можна робити

Не варто йти на огляд до стоматолога та косметолога.

Краще не стригти нігті та волосся.

Заборонено лихословити, злитися, ображатися та лінуватися.

Народні прикмети

У серпні буде така сама погода, як сьогодні.

Якщо почуєте синиць, то незабаром прийде потепління.

Хороша погода – до похолодання.

Мороз – до спекотного літа.

Що ще відзначають

14 лютого відзначається День святого Валентина. Однією з найголовніших традицій свята є дарування валентинок – це такі маленькі листівки, які мають форму серця. Також чоловіки та жінки на День закоханих часто роблять пропозицію руки й серця.

Крім того, щороку 14 лютого проходить Міжнародний день дарування книг. Ініціаторкою свята стала засновниця сайту з дитячими книгами, на ім'я Еммі Бродмур. Згодом таку цікаву ідею підтримали інші люди. Цей день існує з 2012 року.