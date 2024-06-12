12 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не варто позичати сіль
За новим церковним календарем 12 червня вшановується пам'ять преподобного Петра Атонського. Ще наші предки молилися до святого, аби він вилікував їх від хвороб. У цей день також варто допомагати нужденним.
Сьогодні, за народними прикметами, не можна віддавати речі з будинку. Кажуть, що тоді може статися щось погане. Більше про заборони та повір'я на цю середу розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті преподобного Петра Атонського
Життя Петра Атонського припадає на VII-VIII століття. Чоловік служив у Константинопольському війську. Одного разу він навіть був у полоні, тоді якраз тривала війна з сирійцями. Преподобного ув'язнили надовго. Якось Петро вирішив, що хоче відвідати монастир, тому багато молився та постив. Аж раптом святого відпустили на волю. Воїн відправився у Рим та став ченцем. Деякий час преподобний мешкав на горі Афон. 53 роки Петро був один та молився. Помер у 734 році. Мощі чоловіка віднесли у монастир святого Климента.
Що не можна робити
- У цей день не варто виносити з хати сміття.
- Не можна сваритися з рідними.
- Краще не позичати нікому гроші, бо їх не віддадуть.
- Заборонено давати комусь сіль, інакше позбудетесь достатку.
Народні прикмети
- Якщо будете бачити в лісі багато білок, то чекайте на дощові дні.
- Білі хмари – до можливого граду.
- Роса та туман – до теплої погоди.
Що ще відзначають
Щороку 12 червня відзначається День працівника фондового ринку України. Його запровадили 11 березня 2008 року, згідно з указом тодішнього президента. Тож вітаємо усіх причетних з професійним святом.
Також сьогодні маємо Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Ініціаторкою цього свята стала Міжнародна організація праці у 1997 році. З 2002 року подію підтримує Організація Об'єднаних Націй.