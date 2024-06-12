Сегодня, по народным приметам, нельзя отдавать вещи из дома. Говорят, что тогда может произойти что-то плохое. Больше о запретах и поверьях на эту среду расскажет LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Петра Афонского

Жизнь Петра Афонского приходится на VII-VIII века. Мужчина служил в Константинопольском войске. Однажды он даже был в плену, тогда как раз шла война с сирийцами. Преподобного заключили в тюрьму надолго. Как-то Петр решил, что хочет посетить монастырь, поэтому много молился и постился. Вдруг святого отпустили на свободу. Воин отправился в Рим и стал монахом. Некоторое время преподобный жил на горе Афон. 53 года Петр был один и молился. Умер в 734 году. Мощи мужчины отнесли в монастырь святого Климента.

Что нельзя делать

В этот день не стоит выносить из дома мусор.

Нельзя ссориться с родными.

Лучше не занимать никому деньги, потому что их не отдадут.

Запрещено давать кому-то соль, иначе лишитесь достатка.

Народные приметы

Если будете видеть в лесу много белок, то ждите дождливые дни.

Белые облака – к возможному граду.

Роса и туман – к теплой погоде.

Что еще отмечают

Ежегодно 12 июня отмечается День работника фондового рынка Украины. Его ввели 11 марта 2008 года, согласно указу тогдашнего президента. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональным праздником.

Также сегодня имеем Всемирный день борьбы с детским трудом. Инициатором этого праздника стала Международная организация труда в 1997 году. С 2002 года событие поддерживает Организация Объединенных Наций.