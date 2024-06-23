Якщо набридли банальні варіанти: 4 рідкісні імені, якими варто назвати сина

Рідкісні імена мають неймовірну здатність закохувати у себе. Тому батьки й звертають на них увагу, коли думають, як назвати майбутню дитину.

Імен, які зустрічаються не так часто є дуже багато. У сьогоднішній добірці LifeStyle 24 поділиться декількома варіантами для хлопчиків.

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Добірка красивих рідкісних імен для хлопчиків

Платон

Ім'я Платон з'явилося у Стародавній Греції та згодом стало вживатися й в Україні. Воно утворилося від слова "платюс", яке означає "широкоплечий".

Платон – активний хлопчик, який проявляє свій непосидючий характер з самого дитинства. Однак у дорослому віці він стає більш стриманим, серйозним та інколи безкомпромісним. Такі риси не завжди йдуть у плюс.

Северин

З латинської мови ім'я Северин перекладається як "строгий" або "міцний". Окрім нашої країни, воно також зустрічається у Німеччині, Польщі та Італії.

Северин росте комунікабельним та веселим хлопчиком. Він багато та наполегливо працює, аби досягнути у житті успіху. Часто навіть займає керівні посади, адже має здатність налагоджувати роботу у команді.

Рідкісні чоловічі імена / Фото Canva

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Єлисей

Ім'я Єлисей має давньоєврейське коріння та трактується як "Бог – порятунок". Через своє походження воно дуже шанується у християнських країнах.

Єлисей додає позитивної атмосфери у будь-яку компанію. Якщо він починає займатися якоюсь справою, то завжди доведе її до кінця, попри труднощі. Однак також легко знаходить себе у професіях, які ніколи не пробував.

Серафим

Давньоєврейське ім'я Серафим утворилося ще у часи Стародавнього Риму. Воно зустрічається у Біблії та має значення "вогненний".

Серафим гарно проявляє себе як у школі, так і потім на роботі. Він любить цікавитися світом та дізнаватися щось нове, тому постійно самовдосконалюється. До того ж володіє чудовим почуттям гумору.