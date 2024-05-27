Список імен за знаком зодіаку для хлопчиків: оберіть найбільш вдалий варіант

Знак зодіаку дуже впливає на долю людини. У кожного є відмінні риси характеру, які допомагають рухатися по житті. Ім'я також супроводжує протягом всього становлення та наділяє певними особливостями, зокрема через своє значення.

Вважається, що якщо правильно підібрати знак зодіаку та ім'я, то життя дитини складеться якнайкраще. Варіанти для хлопчика підготував LifeStyle 24.

До слова Буде під захистом усе життя: як назвати дівчинку за знаком зодіаку

Імена для хлопчиків за знаком зодіаку

Овен

Овнам важливо досягати своєї мети, однак складно приймати поразки. Навіть у безвихідній ситуації вони ніколи не прислухаються до порад близьких.

Чоловічі імена для Овнів: Олександр, Олег, Юрій, Святослав та Марк.

Імена для Овнів

Телець

З Тельцями легко будувати стосунки та знаходити спільну мову, адже вони мають доволі легкий характер. Завжди контролюють свої емоції.

Чоловічі імена для Тельців: Данило, Петро, Павло, Кирило та Богдан.

Імена для Тельців

Близнюки

Чоловіки, які народилися під знаком зодіаку Близнюки, – неймовірно артистичні, харизматичні та яскраві. Вони люблять виділятися серед людей.

Чоловічі імена для Близнюків: Сергій, Ігор, Роман, Анатолій та Георгій.

Імена для Близнюків

Рак

Зазвичай Раки налагоджують контакт з людьми одразу. Вони не люблять відкривати душу повністю, але є дуже доброзичливими.

Чоловічі імена для Раків: Денис, Станіслав, Тимофій, Віталій та Ростислав.

Імена для Раків

Лев

Чоловіки під знаком зодіаку Лев – горді та впевнені у собі. Часто ці риси характеру заважають їм нормально сприймати навіть конструктивну критику.

Чоловічі імена для Левів: Андрій, Артур, Ілля, Кирило та Костянтин.

Імена для Левів

Діва

Діви – досить раціональні та полюбляють стабільність. Вони зазвичай нікуди не спішать, а будь-які рішення приймають довго та зважено.

Чоловічі імена для Дів: Мирон, Анатолій, Тимур, Степан та Віктор.

Імена для Дів

Терези

Терези – дуже комунікабельні. Вони люблять перебувати у великих та шумних компаніях та почуваються там абсолютно комфортно.

Чоловічі імена для Терезів: Пилип, Олексій, Назар, Євген, Лев та Михайло.

Імена для Терезів

Скорпіон

Скорпіони доволі часто бувають занадто самовпевненими. Вони легко йдуть на ризики та екстрим, адже не бояться негативних наслідків.

Чоловічі імена для Скорпіонів: Микола, Владислав, Давид, Тарас та Гліб.

Імена для Скорпіонів

Стрілець

Стрільці привертають жінок своєю відкритістю та хорошим почуттям гумору. Вони рідко бувають самотніми, оскільки зазвичай мають багато друзів.

Чоловічі імена для Стрільців: Володимир, Артем, Захар, Тимур та Радомир.

Імена для Стрільців

Козоріг

Завдяки своїй стриманості та дисципліни, Козороги досягають значних успіхів у кар'єрі. Вони серйозно ставляться й до стосунків.

Чоловічі імена для Козорогів: Василь, Едуард, Єгор, Борис та Вадим.

Імена для Козорогів

Водолій

Водолії – добрі та співчутливі чоловіки. Вони ніколи не залишать близьку людину у біді та завжди постараються допомогти.

Чоловічі імена для Водоліїв: Аркадій, Тимофій, Дем'ян, Іван та Арсеній.

Імена для Водоліїв

Риби

Риби полюбляють бувати наодинці. Аби почуватися комфортно, їм не потрібні люди навколо – достатньо тиші та спокою.

Чоловічі імена для Риб: Матвій, Лука, Йосип, Федір та Пилип.

Імена для Риб