Якщо ви скоро чекаєте на сина та не знаєте, як його назвати, то зверніть увагу на добірку, яку підготував 24 Канал. Адже ми зібрали найкрасивіші чоловічі імена, які не залишать вас байдужими.

Зверніть увагу 6 чеських імен, якими можна назвати сина: добірка, яка вразить кожного

Добірка красивих чоловічих імен

Ім'я Мирослав має старослов'янське походження. Воно означає "той, що славить світ", "миролюбний", "славетний", "відомий добрими справами". Тому власники цього імені наділені неймовірними рисами характеру: добротою, чесністю, виваженістю. Крім того, вони є досить спокійними.

Ім'я Нестор з'явилося ще у часи Стародавньої Греції. Воно трактується як "той, хто повертається додому". Зазвичай це ім'я пов'язують з Нестором Літописцем. Такі хлопці характеризуються складним характером, особливо неслухняними вони є у дитинстві.

Ім'я Любомир має старослов'янське коріння. Воно складається з двох основ: "люб" ("улюблений", "любий") та "світ". Ім'я трактується як "любий світу". Такі хлопчики зазвичай терплячі, добрі та працьовиті. Однак їм часто складно знаходити спільну мову з людьми, особливо з дівчатами.

Чоловічі імена, які точно вам сподобаються / Фото Pexels

Існує декілька версій походження імені Дамір. За однією, воно утворилося від імені Далимир, яке означає "подарунок великого". За іншим твердженням, це одна з форм імені Тимер, яке трактується як "наполегливий".

Ім'я Тимофій – грецького походження та означає "шанувати Бога". Такі хлопці зазвичай дуже активні, веселі та життєрадісні. Їм складно всидіти на одному місці. Тому власники цього імені завжди шукають пригоди на голову.

Ім'я Серафим має латинське коріння. Воно з'явилося у часи Римської імперії та перекладається як "вогняний". Власники цього імені дуже люблять працювати, однак, часто не потребують допомоги інших людей.

Ім'я Данило часто можна почути в Україні. Воно має давньоєврейське походження та утворилося від імені Даніель, яке трактується як "суддя – мій Бог", "Бог мій суддя". Такі хлопці завжди випромінюють позитив. Вони стараються знаходити хороше навіть у найскладніших ситуаціях.