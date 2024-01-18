Если вы скоро ждете сына и не знаете, как его назвать, то обратите внимание на подборку, которую подготовил 24 Канал. Мы ведь собрали самые красивые мужские имена, которые не оставят вас равнодушными.

Обратите внимание 6 чешских имен, которыми можно назвать сына: подборка, которая поразит каждого

Подборка красивых мужских имен

Имя Мирослав имеет старославянское происхождение. Оно означает "славящий мир", "миролюбивый", "славный", "известный добрыми делами". Поэтому владельцы этого имени обладают невероятными чертами характера: добротой, честностью, взвешенностью. Кроме того, они достаточно спокойны.

Имя Нестор появилось еще во времена Древней Греции. Оно трактуется как "возвращающийся домой". Обычно это имя связывают с Нестором Летописцем. Такие ребята характеризуются сложным характером, особенно непослушными они есть в детстве.

Имя Любомир имеет старославянские корни. Оно состоит из двух основ: "люб" ("любимый", "любимый") и "мир". Имя трактуется как "милый миру". Такие мальчики обычно терпеливы, добры и трудолюбивы. Однако им часто сложно находить общий язык с людьми, особенно с девушками.

Мужские имена, которые точно вам понравятся / Фото Pexels

Существует несколько версий происхождения имени Дамир. По одной, оно образовалось от имени Далимир, которое означает "подарок великого". По другому утверждению, это одна из форм имени Тимер, которое трактуется как "упорный".

Имя Тимофей – греческого происхождения и означает "почитать Бога". Такие ребята обычно очень активны, веселы и жизнерадостны. Им сложно усидеть на одном месте. Поэтому владельцы этого имени всегда ищут приключения на голову.

Имя Серафим имеет латинские корни. Оно появилось во времена Римской империи и переводится как "огненный". Владельцы этого имени очень любят работать, однако часто не нуждаются в помощи других людей.

Имя Даниил часто можно услышать в Украине. Оно имеет древнееврейское происхождение и образовалось от имени Даниэль, трактуемого как "судья – мой Бог", "Бог мой судья". Такие ребята всегда излучают позитив. Они стараются находить хорошее даже в самых сложных ситуациях.