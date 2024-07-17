Якщо ви в очікування сина: 4 чоловічі імені, які приваблюють щасливу долю

Мабуть, усі батьки хочуть, щоб у їхніх дітей була щаслива доля, щоб на життєвому шляху зустрічалося якомога менше випробувань. Цікаво, що щастя постійно супроводжує власників деяких імен.

Мають хорошу долю чоловіки, яким належать імена Макар, Микола, Ярослав та Олексій. Тож батькам, які незабаром чекають на сина, можна назвати його так. Детальніше читайте у матеріалі LifeStyle 24.

До слова Власникам цих 4 імен складно розбагатіти: про які варіанти йде мова

Макар

Ім'я Макар утворилося у Стародавній Греції. Його можна побачити у давньогрецькій міфології, адже бога грому та блискавок раніше називали Макаріосом. Це ім'я перекладається як "благословенний" або "щасливий".

Досягти успіхів у житті Макарові допомагає саме його характер. Річ у тім, що хлопець вміє знаходити вихід із будь-якої складної ситуації. У нього справи йдуть добре й в особистому житті, адже є хорошим сім'янином.

Микола

Ім'я Микола також має давньогрецьке коріння та виникло від імені Ніколаос. Воно трактується як "переможець народів" та вважається одним із найпопулярніших не лише в Україні, але й у світі.

Микола часто займає керівні посади, оскільки гарно проявляє себе на роботі. Однак через цю суворість інколи не може знайти спільну мову з колегами. Для такого чоловіка до того ж важливо побудувати міцний шлюб.

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Ярослав

Слов'янське ім'я Ярослав складається з двох частин: "яр" і "слав". Тому має значення "ярий та славний", "ярий славою". До того ж існує жіночий відповідник цього імені – Ярослава.

Ярослав є досить наполегливим, тому ніколи не зупиняється на шляху до цілей. Він стрімко рухається по кар'єрних сходинках, поки не почне обіймати найважливішу посаду. Попри це, знаходить час і на родину.

Олексій

Ім'я Олексій має давньогрецьке походження. Згодом воно прийшло і на територію Київської Русі та є популярним й досі. Утворилося від слова "алексо" або "алексіос" і тлумачиться як "захисник".

Олексій займається лише тими справами, які приносять йому задоволення та хороший прибуток. У стосунках з жінками любить проявляти ініціативу. Завжди знайде час на кохану людину та романтику.