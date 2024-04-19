Зверніть на них увагу: 4 жіночі імені, які оберігають своїх власниць

Ім'я для кожної людини має особливе значення. Воно наділяє певними рисами характеру, які допомагають рухатися по житті, а подекуди й захищає.

У сьогоднішньому матеріалі LifeStyle 24 поділиться іменами-оберегами для дівчаток. Зберігайте список, якщо у вас незабаром має народитися донечка.

Дуже гарно 5 чудових імен, якими називали дівчаток у давнину

Добірка жіночих імен, які є оберагами

Олена

Походження імені Олена пов'язане з грецьким богом сонця Геліосом. Тому він є покровителем таких дівчат та оберігає їх. Воно має значення "сонячний промінь", "сонячне світло". Серед слов'ян було популярне ще у давні часи.

Відомі власниці цього імені: українська письменниця Олена Пчілка, перша леді України Олена Зеленська та українська поетка Олена Теліга.

Надія

Ім'я Надія утворилося у Стародавній Греції від імені Елпіс. Найбільш поширеним стало, коли охрестили Київську Русь. З арабської мови воно перекладається як "щедра", тому зустрічається й на Близькому Сході.

Відомі власниці цього імені: українські співачки Надія Дорофєєва та Надія Мейхер та українська телеведуча Надія Матвєєва.

Список жіночих імен-оберегів / Фото Canva

Світлана

Слов'янське ім'я Світлана складається зі слів "світло" та "лан". Тому й трактується як "світло Землі" або "світла". У таких жінок дійсно чиста душа, яка не дає звернути з правильного життєвого шляху.

Відомі власниці цього імені: українська співачка Світлана Тарабарова та народна й заслужена артистка України Світлана Білоножко.

Владислава

Ім'я Владислава має давньослов'янське походження та складається з двох частин: "влади" і "слав". Утворилося від чоловічого імені Владислав, яке тлумачиться як "прославлений", "володіє славою".

Відома власниця цього імені: українська військовослужбовиця Владислава Черних, яка загинула 28 грудня 2022 року неподалік Бахмута.