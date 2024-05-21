Оберіть найкраще для майбутньої донечки: 5 найкрасивіших жіночих імен

Милозвучних українських імен є багато. Часто вони приваблюють ще й своїм значенням, адже деякі батьки звертають на нього особливу увагу. Вважається, що ім'я допомагає дітям рухатися по житті та наділяє їх певними рисами характеру.

Сьогодні LifeStyle 24 публікує добірку декількох найкрасивіших варіантів для дівчаток. Тож обирайте, якщо вже незабаром чекаєте на донечку.

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Список найкрасивіших жіночих імен

Аліна

З давньогерманської мови ім'я Аліна перекладається як "піднесена" або "благородна", зокрема утворилося від імені Аделіна. Існує також думка, що воно виникло у Стародавній Греції та означає "промениста" або "сонячна".

З самого дитинства Аліна любить виділятися серед інших дітей. Вона завжди намагається привертати до себе увагу та бути лідером у компанії.

Поліна

Згідно з першою версією, ім'я Поліна має давньогрецьке коріння та походить від імені Аполлінарій, яке трактується як "сонячний". За другою теорією, пов'язане з французьким іменем Поль – "малюк", "маленький".

Поліна хоче мати гарний вигляд у будь-якій ситуації. Їй важливо багато часу та уваги приділяти власній зовнішності, щоб завжди бути на висоті.

Як назвати донечку / Фото Freepik

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Дар'я

Слов'янське ім'я Дар'я має дуже гарне значення – "подарунок", "дарована Богом". Також є теорія, що воно прийшло до нас зі Стародавньої Персії та тлумачиться як "переможниця", "та, що володіє добром", "багата".

У Дар'ї доволі імпульсивний характер. Їй складно всидіти на місці, адже любить активно проводити час та не може щось робити повільно.

Міла

Ім'я Міла – слов'янського походження та перекладається як "мила", "кохана". Має також досить рідкісну для України чоловічу форму – Мілан. Крім того, є скороченою версією популярного імені Людмила.

Міла завжди знає, чого вона хоче, адже дуже впевнена у собі, має рішучий та цілеспрямований характер. Не боїться брати на себе відповідальність.

Вікторія

Ім'я Вікторія є одним із найпопулярніших в Україні, поширене й в інших країнах світу. З латинської мови воно перекладається як "перемога". Цікаво, що так раніше називалася римська богиня, яка згадується в міфології.

Вікторія багато часу присвячує роботі, однак вона є й хорошою хазяйкою. Адже намагається підтримувати порядок в домі та створювати затишок.