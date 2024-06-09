Вони зустрічаються нечасто: 5 чарівних імен для дівчаток

Деякі жіночі імена настільки рідкісні, що їх майже неможливо зустріти у буденному житті. Тим вони й особливі та інколи заворожують своєю милозвучністю.

Батькам, у яких незабаром має народитися донечка, знадобиться добірка чарівних імен, яку підготував LifeStyle 24. Повірте, вони вам сподобаються.

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Чарівні імена для дівчаток: рідкісні, але красиві

Віолетта

Ім'я Віолетта утворилося від латинського слова "viola", яке перекладається як "фіалка". Є й інші значення: "рішуча" та "емоційна". Таким дівчатам важливо виконувати свою роботу на сто відсотків, тому на них можна покластися.

Заріна

Є декілька версій походження імені Заріна. За однією, з перської мови воно означає "золота". Згідно з іншою теорією, має слов'янське походження та трактується як "зоря". У власниць цього імені доволі складний характер, який майже неможливо приборкати. Інколи вони навіть бувають жорстокими.

Як назвати донечку / Фото Unsplash

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Ясміна

Вважається, що ім'я Ясміна має арабське коріння. Є декілька значень: "квітка жасмину", "райська квітка", "подарунок богів" або "та, яка опиниться в раю". Дівчата, які володіють цим іменем, постійно зважуються на спонтанні вчинки та рішення, чим часто дивують своє оточення.

Роксана

Ім'я Роксана – іранське та трактується як "світло" або "сяйво". Існує думка, що воно виникло у Персії та тлумачиться як "голова". У жінок, яким належить це ім'я, – неймовірна сила духу та вольовий характер.

Аніта

Ім'я Аніта має давньоєврейське, німецьке та іспанське походження, тому перекладається по-різному: "витонченість", "милість", "благодать", "користь", або "грація". Власницям цього імені нічого не страшно на шляху до мети або мрії.