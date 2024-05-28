У 2023 році Дні ангела отримали нові дати, оскільки Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Хто святкуватиме свої іменини у червні, знає LifeStyle 24.

Дивіться також 5 забутих українських імен, які успішно відроджуються

Календар Днів ангела на червень 2024 року

1 червня – Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис, Віра.

2 червня – Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія.

3 червня Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія.

4 червня – Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.

5 червня – Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір.

6 червня – Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана.

7 червня – Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.

8 червня Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.

9 червня – Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина.

10 червня – Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна.

11 червня – Варфоломій, Єфрем, Марія.

12 червня – Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.

13 червня – Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна.

14 червня Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій.

15 червня – Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір.

16 червня – Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.

17 червня – Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея.

18 червня – Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

19 червня – Іван, Ян, Марія.

20 червня – Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.

21 червня Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василиса.

22 червня – Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана.

23 червня – Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір.

24 червня – Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.

25 червня Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

26 червня – Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян.

27 червня Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна.

28 червня – Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.

29 червня – Павло, Петро.

30 травня – Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян.