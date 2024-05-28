У 2023 році Дні ангела отримали нові дати, оскільки Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Хто святкуватиме свої іменини у червні, знає LifeStyle 24.
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Календар Днів ангела на червень 2024 року
1 червня – Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис, Віра.
2 червня – Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія.
3 червня – Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія.
4 червня – Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.
5 червня – Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір.
6 червня – Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана.
7 червня – Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.
8 червня – Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.
9 червня – Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина.
10 червня – Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна.
11 червня – Варфоломій, Єфрем, Марія.
12 червня – Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.
13 червня – Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна.
14 червня – Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій.
15 червня – Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір.
16 червня – Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.
17 червня – Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея.
18 червня – Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
19 червня – Іван, Ян, Марія.
20 червня – Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.
21 червня – Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василиса.
22 червня – Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана.
23 червня – Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір.
24 червня – Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.
25 червня – Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.
26 червня – Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян.
27 червня – Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна.
28 червня – Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.
29 червня – Павло, Петро.
30 травня – Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян.