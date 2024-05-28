В 2023 году Дни ангела получили новые даты, поскольку Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Кто будет праздновать свои именины в июне, знает LifeStyle 24.
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Календарь Дней ангела на июнь 2024 года
1 июня – Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис, Вера.
2 июня – Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария.
3 июня – Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия.
4 июня – Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа.
5 июня – Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор.
6 июня – Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана.
7 июня – Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария.
8 июня – Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел.
9 июня – Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина.
10 июня – Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна.
11 июня – Варфоломей, Ефрем, Мария.
12 июня – Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария.
13 июня – Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков, Анна, Антонина.
14 июня – Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий.
15 июня – Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор.
16 июня – Константин, Михаил, Моисей, Петр.
17 июня – Иосиф, Кирилл, Климент, Никита, Дина, Пелагея.
18 июня – Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.
19 июня – Иван, Ян, Мария.
20 июня – Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма.
21 июня – Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Федор, Ян, Анастасия, Василиса.
22 июня – Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана.
23 июня – Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Федор.
24 июня – Антон, Иван, Никита, Яков, Ян.
25 июня – Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросиния.
26 июня – Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Ян.
27 июня – Александр, Владимир, Георгий, Иван, Петр, Ян, Иванна, Яна.
28 июня – Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.
29 июня – Павел, Петр.
30 мая – Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Яков, Ян.