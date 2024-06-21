Вражають та закохують з першого звучання: 4 гарні та незвичні імені для дівчаток
Незвичні імена часто вражають своєю милозвучністю. Цим вони й привертають увагу батьків, які не хочуть називати своїх дітей якось традиційно. З кожним роком неймовірних варіантів з'являється все більше і більше.
У сьогоднішньому матеріалі LifeStyle 24 зібрав добірку незвичних імен для дівчаток. Візьміть до уваги ці чудові варіанти, якщо незабаром чекаєте на народження донечки.
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Пенелопа
З давньогрецької мови ім'я Пенелопа перекладається як "вірна дружина". Зараз воно, мабуть, найбільше полюбиться прихильникам серіалу "Бріджертони", адже так називається головна героїня третього сезону. Дівчата, які мають це ім'я, впевнені у собі, тому не бояться різних життєвих випробувань.
Домініка
Ім'я Домініка – латинського походження та утворилося від імені Домінік. Воно трактується як "належна Господу" та часто зустрічається у королівських або інших знатних родинах. Власниці цього імені завжди прагнуть до незалежності та нікому не підкорюються. Вони роблять так, як вважають за потрібне.
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Франческа
Ім'я Франческа походить від чоловічого імені Франциск, яке має італійське походження. Означає "вільна" або "та, що родом з Франції". Воно, до речі, доволі популярне серед італійських знаменитостей. Жінки з цим іменем – серйозні по житті, тому не люблять, коли хтось з оточення проявляє легковажність та невідповідальність.
Ліліана
Вважається, що Ліліана – це одна з форм популярного французького імені Елізабет. Його також часто пов'язують з чоловічим іменем Ліліан. З латинської мови трактується як "квітка білої лілії". Жінки, які так називаються, зазвичай найкраще проявляють себе у творчих професіях, адже володіють неймовірною фантазією.