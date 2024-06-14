У списку забутих імен, які зараз у тренді, є такі: Уляна, Поліна, Василиса, Варвара та Аліса. Детальніше про них читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Перелік забутих жіночих імен, які популярні зараз

Уляна

З латинської мови ім'я Уляна перекладається як "пухнаста" або "кучерява". Воно походить від імені Юліанус, але згодом отримало іншу форму – Іуліанія.

Уляна має хороше виховання, тому труднощів з нею не виникає. Дівчина любить допомагати людям, приймати вдома гостей та знайомитися.

Поліна

За першою версією, ім'я Поліна утворилося від імені Аполлінарій, що має грецьке коріння та означає "сонячна". Згідно з другою теорією, походить від французького імені Поль та трактується як "маленька".

З самого дитинства Поліні легко знаходити спільну мову з будь-яким оточенням. З нею цікаво спілкуватися, крім того, дівчина вміє слухати.

Забуті імена для дівчаток / Фото Unsplash

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Василиса

Ім'я Василиса існувало ще у часи Київської Русі, куди прийшло зі Стародавньої Греції. Вона трактується як "імператриця".

У характері Василиси справді можна побачити царські риси. Вона полюбляє свободу, інколи може бути занадто енергійною та емоційною.

Варвара

За походженням, ім'я Варвара – давньогрецьке та перекладається як "дикунка", "варварка". У Київській Русі з'явилося після прийняття християнства.

Варвара багато часу присвячує роботі, адже хоче досягти великих успіхів. Попри свої таланти та здібності, намагається завжди залишатися скромною.

Аліса

Аліса – це скорочений варіант імені Adelais, яке утворилося від Adalheid. Останнє складається з двох слів: "adal", що означає "благородний", "знатний", та "heid" – "образ", "вид", "рід". Інколи це ім'я трактується як "істина".

Вдома в Аліси завжди має панувати порядок, тому вона є хорошою господинею. Серед людей виділяється своєю принциповістю.