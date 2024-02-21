Які імена будуть популярними у 2024 році читайте у матеріалі. Вибір досить великий, тому ви точно знайдете ідеальний варіант для своєї майбутньої донечки.

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Список популярних імен для дівчат на 2024 рік

Фільм "Барбі", американської режисерки Ґрети Ґервіґ, вийшов у 2023 році та здобув шалену популярність у всьому світі. Тому у 2024 році люди почали обирати для дівчаток ім'я, схоже до того, яке має головна героїня стрічки. Зокрема, батьки часто називають своїх доньок Барбарою.

Популярними також є імена, які найкраще підкреслюють жіночність. У список потрапили такі: Доротея, Гвіневра, Хані, Айседора, Лаванда, Матильда, Теодора, Аліса, Еліза, Мейв. Останнє, зокрема, належить героїні популярного британського серіалу "Сексуальна освіта", який вийшов у 2019 році.

Цікаво, що у 2024 році значну популярність здобули імена, які належать героям кіноробіт студії Disney. Наприклад, учасниця реаліті-шоу "Острів кохання", яка стала мамою у січні, назвала свою дочку Бембі. А англійська телеведуча Стейсі Дулі обрала для малечі ім'я Мінні.

У 2024 році також варто звернути увагу й на інші імена діснеївських персонажів. Наприклад, йдеться про такі: Аврора, Аріель, Белль, Жасмін, Есмеральда, Тіана, Анна, Ельза, Аша, Далія та Амайя.