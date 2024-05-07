Ці жінки мають спокійний та ангельський характер: 3 гарні імені

Деякі імена наділяють жінок досить спокійним характером. Вони завжди намагаються уникати конфліктів та допомагати людям. Крім того, випромінюють приємну енергетику, яка притягує хороше оточення.

Неймовірно комфортно поруч з власницями таких імен: Анна, Наталія та Ірина. Детальніше про їхнє походження та значення розповість LifeStyle 24.

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Жінки з цими іменами дуже спокійні

Анна або Ганна

Значення імені Анна (Ганна) вже говорить про характер жінок. Воно має єврейське походження та перекладається як "благодійниця", "милосердна", "миловидна". Наділяє своїх власниць неймовірною добротою та співчутливістю. Вони ніколи не пройдуть мимо, якщо комусь потрібна допомога.

Відомі власниці цього імені: українська акторка Анна Кошмал, українська художня гімнастка Ганна Різатдінова та українська співачка Анна Трінчер.

Як назвати дівчинку / Фото Canva

Наталія

З латинської мови ім'я Наталія трактується як "рідна". Утворилося від словосполучення "Natalis Domini", яке надає йому значення "різдвяна", "благословенна". Такі дівчата володіють приємним характером. Вони ніколи не беруть участі у змовах та не вдаються до поганих намірів.

Відомі власниці цього імені: українська співачка Наталія Могилевська, українська акторка Наталія Денисенко та українська поетеса Наталя Забіла.

Ірина

Ім'я Ірина з'явилося у Стародавній Греції та асоціюється з богинею миру й спокою Ейреною. Тому й має значення "мир і спокій". Жінки, яким належить це ім'я, ставлять сім'ю на перше місце, для них важливо створювати затишок.