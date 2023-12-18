Яка тварина буде символом 2024 року та чому саме вона

За китайським (східним) календарем, символом року є одна з 12 тварин. Зокрема, виділяють Мишу (Щура), Бика, Тигра, Кролика (Кота), Дракона, Змію, Коня, Козу, Мавпу, Півня, Собаку та Свиню.

Символом 2023 року був Чорний Водяний Кролик. Він "передає естафету" Зеленому Дерев'яному Дракону, пише 24 Канал.

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2024 – рік Дракона

Так, символом 2024 року буде Зелений Дерев'яний Дракон. У китайській культурі його вважають одним з найсильніших. До речі, також є символом імператорської влади.

Дракон символізує, силу, мудрість, удачу та багатство. Ця тварина вважається щасливою.

Дракон також втілює ідею екологічності та природоохоронних цінностей. А ще його асоціюють з успіхом, процвітанням і довголіттям. Тож 2024 має бути роком змін, успіху та внутрішнього перезавантаження.

До речі, рік Дракона почнеться не з 1 січня, а з 10 лютого. До того часу ще пануватиме Чорний Водяний Кролик.

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Символ 2024 року / freepik