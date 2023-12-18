Символом 2023 року був Чорний Водяний Кролик. Він "передає естафету" Зеленому Дерев'яному Дракону, пише 24 Канал.

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2024 – рік Дракона

Так, символом 2024 року буде Зелений Дерев'яний Дракон. У китайській культурі його вважають одним з найсильніших. До речі, також є символом імператорської влади.

Дракон символізує, силу, мудрість, удачу та багатство. Ця тварина вважається щасливою.

Дракон також втілює ідею екологічності та природоохоронних цінностей. А ще його асоціюють з успіхом, процвітанням і довголіттям. Тож 2024 має бути роком змін, успіху та внутрішнього перезавантаження.

До речі, рік Дракона почнеться не з 1 січня, а з 10 лютого. До того часу ще пануватиме Чорний Водяний Кролик.

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