Сухе повітря від батарей: як зволожити кімнати восени і взимку

У холодний сезон завжди постає проблема ненормальної сухості у квартирі. Це зумовлено тим, що робочі батареї висушують повітря та забирають всю вологу, яка може бути корисною.

Як і надмірна вологість, надмірна сухість може бути загрозою для вашого здоров'я та самопочуття ваших близьких. 24 канал зібрав поради, як нормалізувати вологість повітря.

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Зволожувач повітря

Універсальним приладом для нормального рівня вологи є зволожувач повітря, який не тільки покриє всю площу приміщення, але і регулюється за рівнем зволоження.

Як зволожити квартиру взимку / Фото Unsplash

Такі зволожувачі можна купити у магазинах техніки чи у квіткових крамницях.

Зелені домашні рослини

Щоб тримати нормальну вологість у квартирі, заведіть живі рослини у горщику. Оскільки їх треба регулярно поливати та обприскувати, це позитивно впливає на зволоження повітря у кімнатах.

Краще не ставити рослини біля батарей, оскільки агресивне тепло може швидко висушити та знищити зелені паростки.

Як зволожити квартиру взимку / Фото Unsplash

Місткості з водою

Щоб якомога більше зволожити приміщення, достатньо просто поставити місткість з водою поблизу батареї – вода випарується та зволожить середовище.

Та треба бути обачними і не допускати перезволоження – коли ви бачите, що на вікнах чи склі утворюється конденсат, варто забрати місткість з водою та провітрити приміщення.

Регулярне провітрювання

Щоб у квартирі була така сама вологість, як і на вулиці, важливо регулярно відчиняти вікна на провітрювання. Найкраще провітрювати приміщення під час вологого прибирання. На день важливо провітрювати квартиру чи дім 2 – 3 рази мінімум на 5 хвилин.

Як зволожити квартиру взимку / Фото Unsplash