Как и чрезмерная влажность, чрезмерная сухость может угрожать вашему здоровью и самочувствию ваших близких. 24 канал собрал советы, как нормализовать влажность воздуха.
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Увлажнитель воздуха
Универсальным прибором для нормального уровня влаги является увлажнитель, который не только покроет всю площадь помещения, но и регулируется по уровню увлажнения.
Как увлажнить квартиру зимой / Фото Unsplash
Такие увлажнители можно купить в магазинах техники или цветочных магазинах.
Зеленые домашние растения
Чтобы держать нормальную влажность в квартире зимой, заведите живые растения в горшке. Поскольку их нужно регулярно поливать и опрыскивать, это оказывает положительное влияние на увлажнение воздуха в комнатах.
Как увлажнить квартиру зимой / Фото Unsplash
Емкости с водой
Чтобы максимально увлажнить помещение, достаточно просто поставить емкость с водой вблизи батареи – вода испарится и увлажнит среду.
Но надо быть осмотрительными и не допускать переувлажнения – когда вы видите, что на окнах или стекле образуется конденсат, следует убрать емкость с водой и проветрить помещение.
Регулярное проветривание
Чтобы в квартире была такая же влажность, как и на улице, важно регулярно открывать окна для проветривания. Лучше всего проветривать помещение во время влажной уборки. В день важно проветривать квартиру или дом 2 – 3 раза минимум на 5 минут.
Как увлажнить квартиру зимой / Фото Unsplash