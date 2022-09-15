Как и чрезмерная влажность, чрезмерная сухость может угрожать вашему здоровью и самочувствию ваших близких. 24 канал собрал советы, как нормализовать влажность воздуха.

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Увлажнитель воздуха

Универсальным прибором для нормального уровня влаги является увлажнитель, который не только покроет всю площадь помещения, но и регулируется по уровню увлажнения.

Как увлажнить квартиру зимой / Фото Unsplash

Такие увлажнители можно купить в магазинах техники или цветочных магазинах.

Зеленые домашние растения

Чтобы держать нормальную влажность в квартире зимой, заведите живые растения в горшке. Поскольку их нужно регулярно поливать и опрыскивать, это оказывает положительное влияние на увлажнение воздуха в комнатах.

Обратите внимание! Лучше не ставить растения у батарей, поскольку агрессивное тепло может быстро высушить и уничтожить зеленые побеги.

Как увлажнить квартиру зимой / Фото Unsplash

Емкости с водой

Чтобы максимально увлажнить помещение, достаточно просто поставить емкость с водой вблизи батареи – вода испарится и увлажнит среду.

Но надо быть осмотрительными и не допускать переувлажнения – когда вы видите, что на окнах или стекле образуется конденсат, следует убрать емкость с водой и проветрить помещение.

Регулярное проветривание

Чтобы в квартире была такая же влажность, как и на улице, важно регулярно открывать окна для проветривания. Лучше всего проветривать помещение во время влажной уборки. В день важно проветривать квартиру или дом 2 – 3 раза минимум на 5 минут.

Как увлажнить квартиру зимой / Фото Unsplash