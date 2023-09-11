Як зрозуміти, що капуста дозріла: коли її час збирати
Своєчасність – важливий чинник у вирощуванні капусти. Її потрібно зірвати в терміни, бо потім вона починає гнити.
Головки капусти треба зрізати вчасно. Якщо це зробити зарано або запізно, то вони не будуть тривалий час зберігатися. А коли це краще зробити та що потрібно врахувати – розповість 24 Канал.
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Коли пора збирати капусту: терміни
Термін збору капусти залежить ще від того, коли з'явилися перші сходи. Скільки часу дозріває той чи інший сорт капусти, можна дізнатися з упакування.
- Ранні сорти збирають за 60-90 діб з перших сходів. Переважно цей період припадає на липень.
- Сорти середнього дозрівання починають зрізати через 85-105 днів з появи сходів. Зазвичай – у серпні.
- А от щодо пізніх сортів, вони стають спілими через 120-180 днів, відколи зійшли. Головки такої капусти починають збирати у вересні та майже всю осінь.
Збір капусти / Фото Cash-flow.com.ua
Також є певні ознаки, які чітко вказують на те, що капусту можна зрізати.
- Нижні листки сохнуть та жовтіють;
- коли трохи потиснете, то почуєте, що головка хрустить;
- колір верхнього листя стає ледь-ледь синім;
- голівки капусти набувають міцності та щільності;
Зверніть увагу, що пізні сорти капусти треба зібрати до перших заморозків. Оптимально це зробити, поки температура ще тримається +7-10.