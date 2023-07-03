Парфуми триматимуться на вас довше: є деякі хитрощі
Джерело:Express.co.uk
Перед виходом із дому багато людей використовують парфуми. Але в літню пору за 2-3 години від них не залишається і сліду. Що ж робити у такій ситуації?
Чимало видів парфумів швидко вивітрюються влітку. Хоча парфумована вода тримається на шкірі довше, ніж туалетна через більший вміст ефірних олій. Є ще певні секрети зберігання парфумів.
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Як зробити, щоб парфуми швидко не вивітрювались
Найпростіший лайфхак, який не займе у вас багато часу – поставити парфуми в холодне місце. Тому що високі температури погано впливають на їхню якість. Фахівці радять не зберігати флакони у місці, де на нього потраплятиме сонце.
- Часто парфуми вивітрюються через надмірну вологість. Хороша порада – покласти в холодильник. Завдяки холоду вони краще будуть зберігати свій неповторний аромат.
- Особливо потребують прохолоди парфуми на основі цитрусових, м’яти та бергамоту. Також їх можна зберігати в ящику чи шафі.
Для того, щоб парфуми швидко не вивітрювались, можна перед нанести на шкіру зволожувальний крем або вазелін. Оскільки ці засоби є густими, то вони зафіксують аромат надовго.
Щоб довше ходити з улюбленим парфумом, можна використовувати перед цим лосьйони для тіла, які нагадують аромат парфумів. Їх часто продають разом.