Чимало видів парфумів швидко вивітрюються влітку. Хоча парфумована вода тримається на шкірі довше, ніж туалетна через більший вміст ефірних олій. Є ще певні секрети зберігання парфумів.

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Як зробити, щоб парфуми швидко не вивітрювались

Найпростіший лайфхак, який не займе у вас багато часу – поставити парфуми в холодне місце. Тому що високі температури погано впливають на їхню якість. Фахівці радять не зберігати флакони у місці, де на нього потраплятиме сонце.

Часто парфуми вивітрюються через надмірну вологість . Хороша порада – покласти в холодильник. Завдяки холоду вони краще будуть зберігати свій неповторний аромат.

. Хороша порада – покласти в холодильник. Завдяки холоду вони краще будуть зберігати свій неповторний аромат. Особливо потребують прохолоди парфуми на основі цитрусових, м’яти та бергамоту. Також їх можна зберігати в ящику чи шафі.

Для того, щоб парфуми швидко не вивітрювались, можна перед нанести на шкіру зволожувальний крем або вазелін. Оскільки ці засоби є густими, то вони зафіксують аромат надовго.



Вазелін / Фото "Ковалент"

Щоб довше ходити з улюбленим парфумом, можна використовувати перед цим лосьйони для тіла, які нагадують аромат парфумів. Їх часто продають разом.