Многие виды духов быстро выветриваются летом. Хотя парфюмированная вода держится на коже дольше, чем туалетная из-за большего содержания эфирных масел. Есть еще некоторые тайны хранения духов.

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Как сделать, чтобы духи быстро не выветривались

Самый простой лайфхак, который не займет много времени – поставить духи в холодное место. Потому что высокие температуры плохо влияют на их качество. Специалисты советуют не хранить флаконы в том месте, где на него попадает солнце.

Часто духи выветриваются из-за чрезмерной влажности . Хороший совет – положить в холодильник. Благодаря холоду они будут лучше сохранять свой неповторимый аромат.

. Хороший совет – положить в холодильник. Благодаря холоду они будут лучше сохранять свой неповторимый аромат. Особенно нуждаются в прохладах духи на основе цитрусовых, мяты и бергамота. Также их можно хранить в ящике или в шкафу.

Для того чтобы духи быстро не выветривались, можно перед нанести на кожу увлажняющий крем или вазелин. Поскольку эти средства густые, они зафиксируют аромат надолго.



Вазелин / Фото "Ковалент"

Чтобы дольше ходить с любимым парфюмом, можно использовать перед этим лосьоны для тела, напоминающие аромат духов. Их часто продают вместе.