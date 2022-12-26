Теплий лайфхак: як зробити суху грілку своїми руками та більше ніколи не мерзнути

Регулярні відключення світла внаслідок нападів російських окупантів на Україну, стали вже звичною справою для українців. Та холодна погода і відсутність опалення спонукає шукати альтернативні джерела тепла – читайте, як зробити багаторазову грілку, для якої не треба води.

24 канал з'ясував, що суха грілка може не тільки бути корисною для тих, хто не може зігрітися, але і стати в нагоді людям, яким треба прогріти та розслабити м'язи.

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Що потрібно для сухої грілки

Щоб створити багаторазову грілку, вам знадобиться всього 2 речі:

Тканина – це може бути стара бавовняна наволочка на подушку, футболка з натуральної тканини чи просто шкарпетка;

– це може бути стара бавовняна наволочка на подушку, футболка з натуральної тканини чи просто шкарпетка; Наповнювач для грілки – для цього підійде будь-яка крупа, як-от: гречка, рис, перловка чи інші.

Якщо ви хочете не тільки грітися, але і розслабитися, до цих компонентів можна додати ароматизатор – це можуть бути як ефірні олії, так і сушені трави чи запашні приправи.

Як зробити суху грілку/ Фото Unsplash

Як зробити суху грілку

Зробити таку грілку власноруч дуже просто – зробіть зі шкарпетки імпровізований мішечок або зшийте тканинний мішечок з іншого матеріалу. Одна сторона має бути відкритою, щоб утворився отвір.

Після створення мішечка насипте в нього крупу та сухостій (за бажанням). Зашийте отвір та, якщо хочете, декоративно оформте грілку.

Коли грілка готова, потрібно покласти її на кілька хвилин у мікрохвильовку/ духовку чи на поверхню буржуйки/печі. Почекайте трохи та обережно дістаньте грілку. Її можна класти під ковдри, покривала чи під одяг – такий виріб точково прогріватиме вас та розслабить м'язи.

Як зробити суху грілку/ Фото Unsplash

Грілка з крупи може зберігати тепло приблизно пів години та може використовуватись багато разів – коли грілка остигне, знову покладіть її до джерела тепла.