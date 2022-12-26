Теплый лайфхак: как сделать сухую грелку своими руками и больше никогда не мерзнуть

Регулярные отключения света в результате нападений российских оккупантов на Украину стали уже привычным делом для украинцев. Но холодная погода и отсутствие отопления побуждает искать альтернативные источники тепла – читайте, как сделать многоразовую грелку, для которой не нужно воды.

24 канал выяснил, что сухая грелка может не только быть полезной для тех, кто не может согреться, но и пригодиться людям, которым нужно прогреть и расслабить мышцы.

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Что нужно для сухой грелки

Чтобы создать многоразовую грелку, вам понадобится всего 2 вещи:

Ткань – это может быть старая хлопчатобумажная наволочка на подушку, футболка из натуральной ткани или просто носок;

– это может быть старая хлопчатобумажная наволочка на подушку, футболка из натуральной ткани или просто носок; Наполнитель для грелки – для этого подойдет любая крупа, например: гречка, рис, перловка или другие.

Если вы хотите не только греться, но и расслабиться, к этим компонентам можно добавить ароматизатор – это могут быть как эфирные масла, так и сушеные травы или душистые приправы.

Как сделать сухую грелку/ Фото Unsplash

Как сделать сухую грелку

Сделать такую грелку собственноручно очень просто – сделайте из носка импровизированный мешочек или сшейте тканевой мешочек из другого материала. Одна сторона должна быть открыта, чтобы образовалось отверстие.

После создания мешочка насыпьте в него крупу и сухость (по желанию). Зашейте отверстие и, если хотите, декоративно оформите грелку.

Когда грелка готова, нужно положить ее на несколько минут в микроволновку/духовку или на поверхность буржуйки/печи. Подождите немного и осторожно достаньте грелку. Ее можно класть под одеяла, покрывала или под одежду – такое изделие будет точечно прогревать вас и расслабить мышцы.

Как сделать сухую грелку/ Фото Unsplash

Грелка из крупы может хранить тепло примерно пол часа и может использоваться много раз – когда грелка остынет, снова положите ее в источник тепла.