Тепло та екологічно: як зробити суху грілку, коли немає опалення

Через регулярні обстріли російських окупантів частина України може тимчасово залишатися без світла та опалення. Як зробити багаторазову грілку, яка не потребує води та зігріє вас у холоднечу – читайте в матеріалі.

Таке джерело тепла може бути корисним не тільки тим, у кого холодно вдома, але і людям, яким потрібно прогріти м'язи, пише 24 канал.

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Як зробити суху грілку для дому

Щоб створити невелике джерело тепла, вам знадобляться:

Тканина – бабовняні шкарпетки, стара наволочка чи футболка;

Крупа – гречка, рис, перлова чи інші крупи;

Ароматизатор – за бажанням можна додати сушених трав чи ефірної олії.

Зробити таку грілку власноруч дуже просто – зробіть зі шкарпетки імпровізований мішечок або зшийте тканиний сішечок з іншого матеріалу. Одна сторона має бути відкритою, щоб утворився отвір.

Після створення мішечка насипте в нього крупу та сухостій (за бажанням). Зашийте отвір та, якщо хочете, декоративно оформте грілку.

Як зробити суху грілку / Фото Unsplash

Як користуватися такою грілкою

Коли ваш виріб готовий, покладіть його у мікрохвильовку або на поверхню буржуйки на кілька хвилин. Через деякий час обережно дістаньте суху грілку та покладіть під ковдру, покривало чи під ваш одяг. Така імпровізована грілка може зберігати тепло до половини години і є багаторазовою – просто розігрійте її знову та насолоджуйтесь теплом.