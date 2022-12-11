Такой источник тепла может быть полезен не только тем, у кого холодно дома, но и людям, которым нужно прогреть мышцы. 24 канал.

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Как сделать сухую грелку для дома.

Чтобы создать небольшой источник тепла, вам понадобятся:

Ткань – хлопчатобумажные носки, старая наволочка или футболка;

Крупа – гречка, рис, перловая или другие крупы;

Ароматизатор – по желанию можно добавить сушеные травы или эфирное масло.

Сделать такую грелку собственноручно очень просто – сделайте из носка импровизированный мешочек или сшейте тканевой сешек из другого материала. Одна сторона должна быть открыта, чтобы образовалось отверстие.

После создания мешочка насыпьте в него крупу и сухость (по желанию). Зашейте отверстие и, если хотите, декоративно оформите грелку.

Как сделать сухую грелку / Фото Unsplash

Как пользоваться такой грелкой

Когда ваше изделие готово, положите его в микроволновку или на поверхность буржуйки на несколько минут. Через некоторое время осторожно достаньте сухую грелку и положите под одеяло, покрывало или вашу одежду. Такая импровизированная грелка может сохранять тепло до половины часа и многократно – просто разогрейте ее снова и наслаждайтесь теплом.