Як приготувати скраб для тіла в домашніх умовах: суперпростий рецепт від Олі Полякової

Інколи домашні засоби для догляду перевершують дорогі продукти з магазину. Співачка Оля Полякова поділилась рецептом

Скраби допомагають очистити змертвілі частинки шкіри, вирівнюють її рельєф та стимулюють кровообіг. Їх використовують для тіла, обличчя й губ.

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Рецепт скрабу від Олі Полякової

Співачка Оля Полякова розповіла, що не могла знайти у магазині улюблений скраб – тож вирішила зробити його вдома. Артистка поділилась своїм простим рецептом з інгредієнтів, які знайдуться у кожного вдома.

Купила сіль, налила оливкової олії, додала улюблену ефірну олію. Зараз я роблю цей скраб, і це найкраще, що було в мене в житті. Після душу коли мажешся таким скрабом, не треба змащувати шкіру кремом. Вона м'яка і прекрасна,

– розповіла Полякова.



Скраб для тіла вдома / Фото Unsplash

Як приготувати скраб вдома

Скраб для тіла можна приготувати з різних елементів, які знайдете у себе вдома. Головне у такому засобі для догляду 2 пункти: олійна складова, яка зволожуватиме, а також абразивні частинки, які тертям видалятимуть змертвілу шкіру та накопичення поту й жиру. Їх потрібно змішувати до бажаної вам консистенції: від більш маслянистої для ніжної шкіри до сухого скрабу для жирної.

Для зволоження можна підібрати: оливкову олію холодного віджиму, олію жожоба чи лісового горіха, мигдалеву, кокосову, лляну олію.

можна підібрати: оливкову олію холодного віджиму, олію жожоба чи лісового горіха, мигдалеву, кокосову, лляну олію. Абразивними частинками можуть стати: сіль, цукор, перебиті вівсяні пластівці, кавова гуща або змелена кава, насіння фенхелю з чебрецем, подрібнений висушений рис.

можуть стати: сіль, цукор, перебиті вівсяні пластівці, кавова гуща або змелена кава, насіння фенхелю з чебрецем, подрібнений висушений рис. Використовуйте й додатки для аромату, додаткового зволоження й насичення: вітамін Е та А, мед, ефірні олії (у невеликих кількостях), сік лимона, глину, кефір, гель для душу.

, скраб не можна використовувати надто часто. Якщо у вас жирна шкіра, користуйтеся раз на три дні, нормальна та комбінована – раз у тиждень, а якщо суха чи чутлива, краще відмовитися від таких жорстких засобів очищення. Також зверніть увагу, що сіль може пересушувати шкіру, тому якщо у вас ніжна шкіра, обирайте цукор.