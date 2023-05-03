Як зробити органайзер для пакетів: 4 цікаві ідеї, які зможе повторити кожен

Органайзер – це річ, яка значно спрощує життя. Це предмет, у який можна поскладати будь-які потрібні вам речі: одяг, канцелярське приладдя чи рушники. Органайзер чудово підходить для пакетів.

Органайзер служить зручною річчю, яка допомагає упорядкувати речі та тримати все у порядку. В органайзери можна складати все, що завгодно: одяг, канцелярію, рушники, певну техніку. Органайзер стане у пригоді й для пакетів. Як зробити його своїми руками – розкаже 24 Канал.

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Органайзер для пакетів власноруч

Існує кілька способів зробити органайзер для пакетів, ось декілька з них:

Використання картонної коробки. Візьміть стару картонну коробку та виріжте зверху 3 сторони. Решту боків зберіть та склейте. Якщо відділень нема, то треба їх зробити власноруч. Розділіть внутрішній простір на секції за допомогою декількох горизонтальних та вертикальних ліній, відповідно до розміру пакетів, які ви хочете зберігати. Смужки робимо з картону, такої довжини, як і сама коробка. Також можна приклеїти етикетки до кожної секції для зручності.



Картонні коробки / Фото Canva

Використання пластикових скриньок. Для цього треба придбати кілька пластикових місткостей з кришками, що можуть відкриватися. Потрібно знову ж таки поділити простір всередині на розділи. Їхня кількість буде залежати від бажаного розміру пакетів. Розділювальні смужки можна зробити з картону, розмістивши їх на 15 міліметрів один від одного. Скільки їх буде – залежить від вашої потреби.



Пластикові скриньки / Фото Епіцентр

Використання висувних ящиків. Треба придбати кілька висувних ящиків, які можна зібрати без клею або інструментів. Їх можна поставити одне на одного та запхати під стіл. Можна поскладати їх у шафу чи біля ліжка. Тут залежить від того, як вам буде зручніше.



Висувний ящик / Фото uhl-mash

Гарна ідея – зробити органайзер з тканини. Для цього знадобиться шматок цупкої тканини, наприклад, вельвет, велюр чи мішковина з достатньо великими кишенями. Вони можуть будь-якої форми, яка вам подобається.



Вельветова тканина / Фото Вікіпедія

Найголовніше – аби туди поміщались пакети, для яких ви створюєте цей органайзер. За потреби можна нашити додаткові кишені та повісти цю тканину у зручному вам місці.