Легко і красиво: як зробити крашанку в домашніх умовах

Крашанка – красивий і традиційний символ великого свята – Великодня. Ще з давніх часів яйця починали малювати у Чистий четвер. Вважалось, що крашанка може бути гарним подарунком рідним і близьким.

Крашанками називають яйця, які пофарбовані в один колір. Їх традиційно малюють до Великодня. Щоб це зробити, достатньо використати натуральні барвники рослинного походження, які має кожна господиня. А от як отримати той чи інший колір, підкаже 24 Канал.

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Способи отримання кольорів

Жовтий. Потрібна куркума або паприка. Треба зробити відвар і занурити тоді яйця на кілька годин.

Потрібна куркума або паприка. Треба зробити відвар і занурити тоді яйця на кілька годин. Блакитний. Для цього треба занурити в кип'яток разом із яйцями трохи червоної або фіолетової капусти. Можна додати оцту. Якщо варити годину буде світло-блакитний, щоб став синім треба варити до трьох годин.



Як зробити ідеальну крашанку / Фото Pixabay

Рожевий. Щоб отримати такий колір, потрібно помістити в окріп кілька склянок буряку. Інший спосіб – відварити яйця в журавлиному соку й залишити їх у розчині на ніч.

Щоб отримати такий колір, потрібно помістити в окріп кілька склянок буряку. Інший спосіб – відварити яйця в журавлиному соку й залишити їх у розчині на ніч. Зелений. Для цього знадобиться кропива, петрушка, шпинат чи плющ. Треба варити яйця у розчині цих трав. Чим насиченіший хочемо колір, тим довше варимо.

Для цього знадобиться кропива, петрушка, шпинат чи плющ. Треба варити яйця у розчині цих трав. Чим насиченіший хочемо колір, тим довше варимо. Фіолетовий. Необхідно залити фіалки гарячою водою і занурити туди яйця, залишивши на ніч.

Необхідно залити фіалки гарячою водою і занурити туди яйця, залишивши на ніч. Коричневий. Тут використаємо лушпиння цибулі. Кладемо у воду яйця, цибулеве лушпиння і варимо до 20 хвилин. Може підійти також шкарлупа з волоського горіха.

Поради для вдалого результату

Щоб фарба лягала рівномірно, яйця повинні бути гладенькими. Для цього рекомендовано протерти їх спиртом.

Аби яйця не потріскали під час кип'ятіння, потрібно додати до води кілька ложок солі.

Щоб крашанка блищала, її потрібно змастити олією.

Для яскравішого забарвлення, яйця варто тримати у відварі всю ніч у холодильнику.

Краще використовувати яйця, яким 5 і більше днів. Вони легше чистяться.

Автор: Вікторія Козар