Легко і красиво: як зробити крашанку в домашніх умовах
8 квітня 2023, 15:00Читать новость на русском
Крашанка – красивий і традиційний символ великого свята – Великодня. Ще з давніх часів яйця починали малювати у Чистий четвер. Вважалось, що крашанка може бути гарним подарунком рідним і близьким.
Крашанками називають яйця, які пофарбовані в один колір. Їх традиційно малюють до Великодня. Щоб це зробити, достатньо використати натуральні барвники рослинного походження, які має кожна господиня. А от як отримати той чи інший колір, підкаже 24 Канал.
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Способи отримання кольорів
- Жовтий. Потрібна куркума або паприка. Треба зробити відвар і занурити тоді яйця на кілька годин.
- Блакитний. Для цього треба занурити в кип'яток разом із яйцями трохи червоної або фіолетової капусти. Можна додати оцту. Якщо варити годину буде світло-блакитний, щоб став синім треба варити до трьох годин.
Як зробити ідеальну крашанку / Фото Pixabay
- Рожевий. Щоб отримати такий колір, потрібно помістити в окріп кілька склянок буряку. Інший спосіб – відварити яйця в журавлиному соку й залишити їх у розчині на ніч.
- Зелений. Для цього знадобиться кропива, петрушка, шпинат чи плющ. Треба варити яйця у розчині цих трав. Чим насиченіший хочемо колір, тим довше варимо.
- Фіолетовий. Необхідно залити фіалки гарячою водою і занурити туди яйця, залишивши на ніч.
- Коричневий. Тут використаємо лушпиння цибулі. Кладемо у воду яйця, цибулеве лушпиння і варимо до 20 хвилин. Може підійти також шкарлупа з волоського горіха.
Поради для вдалого результату
- Щоб фарба лягала рівномірно, яйця повинні бути гладенькими. Для цього рекомендовано протерти їх спиртом.
- Аби яйця не потріскали під час кип'ятіння, потрібно додати до води кілька ложок солі.
- Щоб крашанка блищала, її потрібно змастити олією.
- Для яскравішого забарвлення, яйця варто тримати у відварі всю ніч у холодильнику.
- Краще використовувати яйця, яким 5 і більше днів. Вони легше чистяться.