Викидати черствий хліб буває дуже шкода, тож його можна перетворити на корисне органічне добриво для рослин. Для цього треба знати рецепт. 24 Канал підкаже, як черствий хліб використовують для виготовлення добрива.

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Приготування добрива з черствого хліба

Ось кроки, які можна виконати для виготовлення добрива з черствого хліба.

Беремо черствий хліб та подрібнюємо його на маленькі шматочки. Якщо хліб стане твердим, можна використовувати блендер або харчовий процесор.

Подрібнений хліб заливаємо водою. Можна додати кілька ложок цукру, щоб бродіння відбувалось швидше та поставити у тепле місце.



Замочений хліб / Фото Vseznayko

Характерно, що шматки хліба починають спливати на поверхню. Тому, щоб вони не покрились пліснявою, місткість треба закрити кришкою так, щоб хліб повністю був у воді. Можна поставити на кришку щось важке.



Закриваємо розчин кришкою / Фото Vseznayko

Приготовлений розчин залишаємо для бродіння на 5-7 днів. Приблизно через тиждень настій буде готовим. До отриманої суміші додаємо ще кілька літрів води.

Добриво на основі хліба та йоду

Беремо 1 буханець чи батон хліба, розрізаємо на невеличкі скибки або та заливаємо все 10 літрами теплої води. Закриваємо посудину кришкою та залишаємо на кілька днів. Отриманий розчин проціджуємо та застосовуємо до рослин.

До суміші додаємо кілька крапель настоянки йоду. Настій добре перемішують і після цього робимо позакореневе підживлення, обприскуючи листя з розпилювача. Щоб підживити корені, треба вилити 0,5-1 літра розчину під кожну рослину.

Йод – досить корисна та необхідна рослинам речовина. Він добре впливає на ріст та розвиток рослини, а також запобігає різним хворобам рослин.