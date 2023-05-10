Добриво з бур'янів складається з конюшини, лопуха, кульбаби, молочаю та кропиви. Може бути й інша зелень. Таке добриво не містить хімії, тому буде дуже корисним для багатьох рослин. Як приготувати добриво з бур'янів – підкаже 24 Канал.

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Як приготувати добриво з бур’янів

Щоб приготувати добриво з бур'янів, треба замочити їх у воді та залишити на деякий час. В результаті, отримаємо бур'яновий настій, який можна використовувати для поливу рослин.

Ось кілька кроків для приготування добрива з бур'янів:

Зібрати свіжі бур'яни, минаючи ті, які можуть бути отруйними або мати насіння.



Бур'яни / Фото Vetobereg

Нарізати бур'яни на шматки та помістити їх у відро.

Додати води, щоб повністю покрити зелень. Пропорція між бур'янами та водою має бути 1:2.

Потрібно прикрити відро кришкою або фольгою та залишити його на тиждень, щоб бур'яни настоялися.



Прикриваємо настій / Фото Vetobereg

Періодично перемішувати розчин, щоб добриво настоялося рівномірно.

Через тиждень переливаємо настій через сито або тканину, щоб відфільтрувати всі тверді залишки.



Проціджуємо бур'яни / Фото Vetobereg

Додати до отриманої рідини воду у пропорції 1: 5- та ретельно перемішати.



Настій з бур'янів / Фото Vetobereg

Готову суміш можна зберігати у закритому контейнері й використовувати для поливу рослин.

Важливо пам'ятати, що добриво з бур'янів може бути досить концентрованим, тому його потрібно ретельно розводити перед використанням. Також слід переконатися, що бур'яни не обробляли пестицидами або іншими хімікатами, оскільки це шкідливо для рослин.