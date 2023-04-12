Великодні композиції для святкового столу: 10 ідей, які можна повторити вдома

Писанки є одним із найважливіших символів великодніх свят. Кожного року в господинь часто виникає питання, як зробити їх по-новому та цікаво. Ми підібрали найкращі композиції з писанок, які сподобаються кожному.

Писанки – це один із видів великодніх яєць, оздоблених традиційними символами, які наносять барвниками чи воском. Писанка є символом Великодня й означає початок життя. 24 Канал підібрав красиві писанкові композиції, які стануть чудовим декором до свята.

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1. Хатинки з зеленню, квітами й пташками



Великодня композиція 1 / Фото Pinterest

2. Ваза з тюльпанами, гіацинтами та яйцями



Композиція 2 / Фото Pinterest

3. Пташки на шматках дерева



Композиція 3 / Фото Pinterest

4. Великодній вінок



Композиція 4 / Фото Idei dekoru

5. Ваза зі шкаралупою яєць та квітами



Композиція 5 / Фото Pinterest

​6. Композиція з перепелиних яєць, квітів і свічки



Композиція 6 / Фото Pinterest

7. Свічки, квіти та яйця на підставці



Композиція 7 / Фото Pinterest

​8. Віночок зі свічником і яйцями



Композиція 8 / Фото Pinterest

9. Вазон з яйцями та квітами



Композиція 9 / Фото Pexe

10. Пасхальне дерево



Композиція 10 / Фото Pinterest