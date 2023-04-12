Великодні композиції для святкового столу: 10 ідей, які можна повторити вдома
12 квітня 2023, 10:00Читать новость на русском
Писанки є одним із найважливіших символів великодніх свят. Кожного року в господинь часто виникає питання, як зробити їх по-новому та цікаво. Ми підібрали найкращі композиції з писанок, які сподобаються кожному.
Писанки – це один із видів великодніх яєць, оздоблених традиційними символами, які наносять барвниками чи воском. Писанка є символом Великодня й означає початок життя. 24 Канал підібрав красиві писанкові композиції, які стануть чудовим декором до свята.
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1. Хатинки з зеленню, квітами й пташками
Великодня композиція 1 / Фото Pinterest
2. Ваза з тюльпанами, гіацинтами та яйцями
3. Пташки на шматках дерева
4. Великодній вінок
Композиція 4 / Фото Idei dekoru
5. Ваза зі шкаралупою яєць та квітами
6. Композиція з перепелиних яєць, квітів і свічки