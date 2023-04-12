Писанки – це один із видів великодніх яєць, оздоблених традиційними символами, які наносять барвниками чи воском. Писанка є символом Великодня й означає початок життя. 24 Канал підібрав красиві писанкові композиції, які стануть чудовим декором до свята.
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1. Хатинки з зеленню, квітами й пташками
Великодня композиція 1 / Фото Pinterest
2. Ваза з тюльпанами, гіацинтами та яйцями
Композиція 2 / Фото Pinterest
3. Пташки на шматках дерева
Композиція 3 / Фото Pinterest
4. Великодній вінок
Композиція 4 / Фото Idei dekoru
5. Ваза зі шкаралупою яєць та квітами
Композиція 5 / Фото Pinterest
6. Композиція з перепелиних яєць, квітів і свічки
Композиція 6 / Фото Pinterest
7. Свічки, квіти та яйця на підставці
Композиція 7 / Фото Pinterest
8. Віночок зі свічником і яйцями
Композиція 8 / Фото Pinterest
9. Вазон з яйцями та квітами
Композиція 9 / Фото Pexe
10. Пасхальне дерево
Композиція 10 / Фото Pinterest