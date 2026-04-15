Спочатку зняти верхній шар, потім розм'якшити гель-лак і лише після цього акуратно його прибрати. Покрокову інструкцію, яку використовують майстри, розкрило видання Cosmopolitan.

Як зняти гель-лак вдома і не пошкодити нігті?

Перший крок – зняти топ, тобто верхній глянцевий шар. Саме він захищає гель-лак від розчинення.

Для цього можна використати:

пилку 180/240 грит – найпростіший і безпечний варіант для домашнього використання;

баф 180 грит – більш м'який і делікатний інструмент;

фрезер (апарат) – швидкий спосіб, але підходить лише для тих, хто вже має досвід.

Злегка спиляйте верхній шар до матового стану, не зачіпаючи сам гель-лак глибоко. Головне – не тиснути й не працювати в одній точці, щоб не пошкодити нігтьову пластину. Варто бути особливо обережною біля нігтьового ложа, щоб не пошкодити зону росту.

Наступний етап – розм'якшення гель-лаку. Після зняття топу гель-лак потрібно розчинити за допомогою спеціального засобу. Найкраще працюють ремувери з ацетоном (Acetone-based remover) або формули з позначкою Soak-Off. Звичайна рідина для зняття лаку без ацетону тут не дасть результату.

Як зробити:

Добре змочіть ватний диск або безворсову серветку ремувером.

Прикладіть до нігтя від краю до основи.

Загорніть кожен палець у фольгу.

Залиште засіб діяти на 10-15 хвилин. Якщо покриття щільніше або з укріпленням – до 20 хвилин. Для кращого ефекту руки можна зігріти, наприклад, вдягнути рукавички або накрити їх рушником – це прискорює розчинення покриття.

Після зняття фольги гель-лак стає м'яким і ніби "пухким" – частково сам відходить від нігтя.

Знімати його краще апельсиновою паличкою, використовуючи скошений край. Металевий пушер краще не використовувати, щоб не травмувати нігтьову пластину. Рухайтеся плавно, зсуваючи покриття від кутикули до краю нігтя. Якщо гель-лак не відходить легко, не варто його здирати – краще повторно змочити серветку ремувером і зачекати ще 5-7 хвилин.

Цей етап потребує особливої обережності, адже саме тут найчастіше можна пошкодити нігтьову пластину через поспіх.

Манікюр з апельсиновою паличкою / Фото з Pinterest

Коли гель-лак вже знято, на нігтях можуть бути невеликі нерівності. Щоб їх прибрати, акуратно пройдіться бафом 240 грит. Важливо не спилювати ніготь – лише делікатно вирівняти поверхню. Далі нанесіть олію для кутикули. І за можливості дайте нігтям кілька днів відпочити без покриття або скористайтесь відновлювальною базою чи зміцнювальним засобом.

Як відновити нігті після гель-лаку?