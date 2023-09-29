Як прискорити дозрівання перців та баклажанів, які вже зірвали

Необов'язково чекати, поки всі плоди на городі дозріють. Деякі з них можна зривати ще не зовсім спілими. Йдеться про перець та баклажани.

Справді баклажани та перці можна зривати з грядки ще трохи зеленими. Так навіть краще, бо тоді вони не погниють від дощів чи хвороб. Як зробити так, щоб вони дозріли – знає 24 Канал.

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Як зробити так, щоб овочі дозріли в домашніх умовах

Перці та баклажани дуже люблять тепло та світло. Якщо нічна температура опускається до +5 градусів або менше, час їх збирати з грядки. Так, ви врятуєте їх від холоду. Тобто, можна збирати овочі ще зеленими та змусити їх достигнути в інших умовах.

Тут є один нюанс. Такий спосіб підійде лише перцям та баклажанам великого розміру. Малі плоди використайте для приготування страв або з'їжте у чистому вигляді.

Зривати овочі з городу можна лише, коли сухо й сонячно. Витираємо всі перці та баклажани до сухого стану. Тоді треба покласти їх у місце, в яке проникатиме свіже повітря. Можуть бути дерев'яні чи пластикові ящики, але які матимуть отвори.



Ящики з отворами / Фото Sklad Sevice

Місткості з плодами слід розмістити в темне місце з температурним режимом +10-12. Вологість має бути десь 80-90%. Тоді овочі стануть спілими за місяць.

Є ще один лайфхак, який працює. Ставимо плоди в темному приміщенні з кімнатною температурою. А між перці та баклажани, ставимо дозрілі яблука чи банани. Ці фрукти виділяють газ – етилен, який прискорює дозрівання інших плодів. Тож у такому випадку перці та баклажани можуть дозріти вже за 2 тижні.