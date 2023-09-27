Пошкоджені та хворі плоди не тримайте разом зі здоровими, тому що вони зіпсуються. Перед зберіганням картоплини треба просушити кілька днів на сонці. Більшість людей кладе урожай у підвал чи льох. Дізнаймося, чи це правильно.
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Як і де правильно зберігати картоплю: поради експертів
Картопля вважається свіжою протягом перших двох тижнів зберігання у підвалі чи льосі. І це за умови, якщо там немає вологи. Більшість городників вважає, що оптимально зберігати зібрану картоплю в темному й прохолодному місці.
Утім, деякі фахівці спростовують думку. Експертка у галузі харчування Кейт Холл вважає, що найкращий варіант – тримати картоплю у холодильнику. Основою такого твердження є дослідження, які засвідчують, що зберігати картоплю в холодильнику абсолютно безпечно. До того ж це збільшує тривалість її зберігання.
Раніше говорили, що нам не слід зберігати картоплю в холодильнику, оскільки були побоювання, що це може призвести до збільшення кількості цукру в картоплі, який потім при приготуванні перетворюється на акриламід — речовину, яка може спричинити розвиток раку, – каже Кейт. – Але дослідження Комітету з токсичності хімічних речовин у харчових продуктах, споживчих товарах та навколишньому середовищі довело, що ці побоювання необґрунтовані, і тому холодильник – найкраще місце для зберігання картоплі.
Однак важливо, аби у холодильнику не було надмірної вологи, бо через неї картопля гниє. Місце для зберігання має бути сухим. Перед тим, як класти у холодильник, струсіть з картоплин землю. Мийте плоди лише тоді, коли потрібно використати.
Ящик або іншу місткість, у котру будемо ставити картоплю, треба обклеїти з усіх сторін паперовими рушничками. І тоді вже у такому вигляді можете відправляти у холодильник. Це допоможе позбавитися зайвої вологи. Якщо ви усе зробите саме так, то картопля добре зберігатиметься й не проростатиме мінімум 3−4 тижні.