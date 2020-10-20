Ірландський актор Пол Мескаль змусив весь світ заговорити про себе після виходу перших епізодів серіалу "Нормальні люди". Хлопець так чуттєво зіграв свого персонажа, що у нього закохались мільйони жінок. Однак у слави є і інша сторона, про що розповів Пол Мескаль.

Як змінилось життя Пола Мескаля після зйомок

24-річний ірландець знявся у стильній фотосесії журналу GQ та розповів, як змінилось його життя. Пол Мескаль не приховував, що був вражений, коли дізнався, що претендує на премію Еммі-2020. І хоч престижну статуетку йому не вдалось вибороти, ця подія для молодого актора була знаковою.

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Та є і інша сторона шаленого успіху: преса та громадськість прискіпливо стежить за особистим життям красеня. Після виходу серіалу "Нормальні люди" у мережі були чутки, що головні актори стрічки мають роман. А згодом папараці влаштували справжнє полювання на Пола Мескаля, коли дізнались, що він снідав зі співачкою Фібі Бріджес. Парі одразу ж приписали роман, а інформацію поширили всі світові ЗМІ.

Я просто вважаю, що все це трохи токсично,

– прокоментував він.

Турбує Пола Мескаля і сприйняття його, як персонажа з серіалу "Нормальні люди". Хоча актор не приховує, що майже всі прихильники із захватом хочуть дізнатись, яким же є він, а не Коннел.

“Чесно? Це не те, що я намагався розповісти людям. Але це асоціації глядачів з Коннелом… Я думаю, що його трішки сексуалізували, до чого було складно звикнути", – додав актор Пол Мескаль.

Що відомо про серіал "Нормальні люди"

26 квітня на стрімінговій платформі Hulu відбулась прем'єра серіалу "Нормальні люди". Стрічка бул знята за бестселером письменниці Саллі Руні, що прикувало увагу мільйонів глядачів.

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Серіал розповів про школярів Коннела Волдрона та Маріенн Шерідан. Він – успішний спортсмен та любитель літератури, а вона – сором'язлива багатійка, яка не має друзів серед однолітків. Та саме ці кардинально різні підлітки закохуються і таємно зустрічаються.

Після розлуки Коннел і Маріенн випадково зустрічаються в Дубліні, де навчаються в коледжі. Їхні почуття з новою силою спалахують, а на головних героїв чекає чимало життєвих випробувань, які вдається пройти не кожному. Чуттєві стосунки настільки ніжно і водночас пристрасно змалювали автори серіалу, що кожен глядач пригадав своє перше кохання.

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