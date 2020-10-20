Ирландский актер Пол Мескал заставил весь мир заговорить о себе после выхода первых эпизодов сериала "Нормальные люди". Парень так чувственно сыграл своего персонажа, что в него влюбились миллионы женщин. Однако у славы есть и другая сторона, о чем рассказал Пол Мескал.

Как изменилась жизнь Пола Мескала после съемок

24-летний ирландец снялся в стильной фотосессии журнала GQ и рассказал, как изменилась его жизнь. Пол Мескал не скрывал, что был поражен, когда узнал, что претендует на премию Эмми-2020. И хоть престижную статуэтку ему не удалось завоевать, это событие для молодого актера была знаковым.

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Но есть и другая сторона невероятного успеха: пресса и общественность придирчиво следят за личной жизнью красавца. После выхода сериала "Нормальные люди" в сети были слухи, что главные актеры ленты имеют роман. А позже папарацци устроили настоящую охоту на Пола Мескала, когда узнали, что он завтракал с певицей Фиби Бриджес. Паре сразу же приписали роман, а информацию распространили все мировые СМИ.

Я просто считаю, что все это немного токсично,

– прокомментировал он.

Беспокоит Пола Мескала и восприятие его, как персонажа из сериала "Нормальные люди". Хотя актер не скрывает, что почти все поклонники с восторгом хотят узнать, каков же он, а не Коннел.

"Честно? Это не то, что я пытался рассказать людям. Но это ассоциации зрителей с Коннелом... Я думаю, что его немного сексуализировали, к чему было сложно привыкнуть", – добавил актер Пол Мескал.

Что известно о сериале "Нормальные люди"

26 апреля на стриминговой платформе Hulu состоялась премьера сериала "Нормальные люди". Лента была снята по бестселлеру писательницы Салли Руни, что приковало внимание миллионов зрителей.

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Сериал рассказал о школьниках Коннеле Уолдроне и Марианне Шеридан. Он – успешный спортсмен и любитель литературы, а она – застенчивая богачка, которая не имеет друзей среди сверстников. Но именно эти кардинально разные подростки влюбляются и тайно встречаются.

После разлуки Коннел и Марианна случайно встречаются в Дублине, где учатся в колледже. Их чувства с новой силой вспыхивают, а главных героев ждет немало жизненных испытаний, которые удается пройти не каждому. Чувственные отношения настолько нежно и одновременно страстно обрисовали авторы сериала, что каждый зритель вспомнил свою первую любовь.

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