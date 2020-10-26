Місцеві вибори 2020 відзначились низькою явкою. Однією з найголовніших причин соціологи називають пандемію коронавірусу та небажання виборців ризикувати здоров'ям. Які зірки українського шоу-бізнесу провели 25 жовтня не в ізоляції, читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Явка на місцевих виборах суттєво менша, ніж була на президентських і парламентських виборах і склала всього 36,88%. Для багатьох громадян, серед яких і зірки, вагомою причиною не з'явитися на виборчих дільницях став спалах коронавірусу. Проте чимало відомих і знаменитих у день голосування не дотрималось карантинного режиму. 24 канал покаже, як артисти, блогери і ведучі відпочивали 25 жовтня.

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Соломія Вітвіцька

У час місцевих виборів ведуча "ТСН" разом з подругами відправилась до Львова. Вона влаштувала кількаденний відпочинок, який активно демонструє в інстаграм-сторіс. Своє 25 жовтня від самого ранку й до вечора Соломія Вітвіцька показувала в мережі, однак кадрів з виборчої дільниці в профілі так і не з'явилось.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін

Зіркове подружжя у день місцевих виборів мало безліч справ. Ведучий Нікіта Добринін зранку тренувався у спортзалі, а ввечері разом з коханою гостював у друзів. Вдень Даша Квіткова влаштувала нову фешн-зйомку в столиці.



Даша Квіткова на зйомці / Фото Instagram Stories / @kvittkova

Учасники "Танців з зірками"

Ввечері 25 жовтня відбувся 9 ефір шоу "Танці з зірками", а з самого ранку пари і ведучі проєкту мали генеральну репетицію. Тому судді – Влад Яма, Катерина Кухар, Маша Єфросиніна, ведучі – Юрій Горбунов, Тіна Кароль, Потап, зіркові учасники – Оля Фреймут, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Сергій Мельник, Сергій Танчинець та Надія Мейхер день виборів провели в павільйоні проєкту.

Слава Камінська

Солістка гурту "НеАнгели" 25 жовтня разом з мамою знімалась для нового випуску програми "Зірковий шлях", а вечір провела вдома з дітьми.



Слава Камінська на зйомках інтерв'ю / Фото Instagram Stories / @babaslavka

Світлана Тарабарова

Новоспечена матуся донечки у день виборів влаштувала сімейну прогулянку з чоловіком і дітьми. Зіркова родина прогулювалась парком неподалік будинку та замилувала мережу милими кадрами.

Юрій Ткач і Євген Кошовий

Гумористи і актори "Кварталу 95" 25 жовтня разом з дружинами і дітьми відправились по гриби в ліс. Відпочинок сім'ями зірки показали в мережі, а кохана Юрія Ткача Вікторія похизувалась повною корзиною грибів.

Ілона Гвоздьова

Переможниця "Танців з зірками" свідомо не пішла на голосування, зазначивши, що "вибори пройшли повз". 25 жовтня вона провела вдома поряд з новонародженим сином Домініком, а ввечері дивилась 9 ефір шоу "Танці з зірками", яке цього сезону в парі з Дмитром Танковичем покинула першою.



Ілона Гвоздьова / Фото Instagram Stories / @ilonagvozdeva