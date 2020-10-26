Местные выборы 2020 года отметились низкой явкой. Одной из главных причин социологи называют пандемию коронавируса и нежелание избирателей рисковать здоровьем. Звезды украинского шоу-бизнеса провели 25 октября не в изоляции, читайте в материале LifeStyle 24.

Явка на местных выборах существенно меньше, чем была на президентских и парламентских выборах и составила всего 36,88%. Для многих граждан, среди которых и звезды, весомой причиной не появиться на избирательных участках стала вспышка коронавируса. Однако многие известные и знаменитые в день голосования не соблюдали карантинный режим. 24 канал покажет, как артисты, блогеры и ведущие отдыхали 25 октября.

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Соломия Витвицкая

Во время местных выборов ведущая "ТСН" вместе с подругами отправилась во Львов. Она устроила многодневный отдых, который активно демонстрирует в инстаграм-сторис. Свое 25 октября с самого утра и до вечера Соломия Витвицкая показывала в сети, однако кадров с избирательного участка в профиле так и не появилось.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Звездные супруги в день местных выборов имели множество дел. Ведущий Никита Добрынин утром тренировался в спортзале, а вечером вместе с любимой гостил у друзей. Днем Даша Квиткова устроила новую фэшн-съемку в столице.

Даша Квиткова на съемке / Фото Instagram Stories / @kvittkova

Участники "Танцев со звездами"

Вечером 25 октября состоялся 9 эфир шоу "Танцы со звездами", а с самого утра пары и ведущие проекта имели генеральную репетицию. Поэтому судьи – Влад Яма, Екатерина Кухар, Маша Ефросинина, ведущие – Юрий Горбунов, Тина Кароль, Потап, звездные участники – Оля Фреймут, Санта Димопулос, Юлия Санина, Дарья Петрожицкая, Сергей Мельник, Сергей Танчинец и Надежда Мейхер день выборов провели в павильоне проекта.

Слава Каминская

Солистка группы "Неангелы" 25 октября вместе с мамой снималась для нового выпуска программы "Звездный путь", а вечер провела дома с детьми.

Слава Каминская на съемках интервью / Фото Instagram Stories / @babaslavka

Светлана Тарабарова

Новоиспеченная мамочка доченьки в день выборов устроила семейную прогулку с мужем и детьми. Звездная семья прогуливалась по парку недалеко от дома и очаровала сеть милыми кадрами.

Юрий Ткач и Евгений Кошевой

Юмористы и актеры "Квартала 95" 25 октября вместе с женами и детьми отправились по грибы в лес. Отдых семьями звезды показали в сети, а возлюбленная Юрия Ткача Виктория похвасталась полной корзиной грибов.

Илона Гвоздева

Победительница "Танцев со звездами" сознательно не пошла на голосование, отметив, что "выборы прошли мимо". 25 октября она провела дома рядом с новорожденным сыном Домиником, а вечером смотрела 9 эфир шоу "Танцы со звездами", которое в этом сезоне в паре с Дмитрием Танковичем покинула первой.



Илона Гвоздева / Фото Instagram Stories / @ilonagvozdeva