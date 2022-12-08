24 канал зібрав лайфхаки, які допоможуть вам не мерзнути зимовими ночами та почуватися комфортно навіть за низьких температур.

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Тримайте ноги в теплі

Найбільш проблемними ділянками для прогрівання є кінцівки, зокрема ноги, які ввечері перед сном дуже довго не можуть зігрітися. Щоб зберігати тепло та швидше зігріти ваші ноги, варто мати шкарпетки.

Не потрібно вдягати товсті та в'язані шкарпетки, аби зігрітися – вони навпаки можуть сповільнити прогрівання ніг, або ж перегріти їх, спричиняючи дискомфорт та розвиток бактерій на ногах. Ідеальним варіантом для нічного зігрівання будуть легкі бавовняні шкарпетки.

Як не мерзнути вночі без опалення / Фото Unsplash

Знизьте температуру в спальні

Зниження температури на вашому спальному місці може допомогти вам нормально адаптуватися до нічних перепадів температур.

Річ у тім, що якщо ваша спальня буде занадто теплою, під час засинання ваше тіло буде пітніти та перегріватися, що негативно впливає на якість сну. Тому перед сном краще регулювати температуру та встановлювати її у межах 15 – 19 градусів. Так ви не відчуєте значного похолодання зранку, а ввечері зможете комфортно зігрітися під ковдрою.

Як не мерзнути вночі без опалення / Фото Unsplash

Замініть ковдру

Як і всі речі, ковдри також зношуються та втрачають свої позитивні якості. Якщо ви систематично мерзнете вночі, то це може означати одне – пора замінити вашу ковдру. Можна обрати як важкий, зимовий та дуже теплий варіант, так і ковдру, яка буде підходити як на зиму, так і на літо.

Для тих, хто ніяк не може зігрітися під ковдрою, також є вихід – можна придбати електричне покривало, яке працює, як велика та м'яка грілка. Ви зможете виставити комфортну для вас температуру та ніколи не мерзнути.

Як не мерзнути вночі без опалення / Фото Unsplash