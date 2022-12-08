24 канал собрал лайфхаки, которые помогут вам не мерзнуть зимними ночами и чувствовать себя комфортно даже при низких температурах.

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Держите ноги в тепле

Наиболее проблемными прогревательными участками являются конечности, в частности ноги, которые вечером перед сном очень долго не могут согреться. Чтобы сохранять тепло и быстрее согреть ваши ноги, следует иметь носки.

Не нужно одевать толстые и вязаные носки, чтобы согреться – они наоборот могут замедлить прогревание ног, или перегреть их, приводя к дискомфорту и развитию бактерий на ногах. Идеальным вариантом для ночного согревания будут легкие хлопчатобумажные носки.

Как не мерзнуть ночью без отопления / Фото Unsplash

Снизьте температуру в спальне

Снижение температуры на вашем спальном месте может помочь вам нормально адаптироваться к ночным перепадам температур.

Дело в том, что если ваша спальня будет слишком теплой, при засыпании ваше тело будет потеть и перегреваться, что негативно влияет на качество сна. Поэтому перед сном лучше регулировать температуру и устанавливать ее в пределах от 15 до 19 градусов. Так вы не почувствуете значительного похолодания с утра, а вечером сможете комфортно согреться под одеялом.

Как не мерзнуть ночью без отопления / Фото Unsplash

Замените одеяло

Как и все вещи, одеяла также изнашиваются и теряют свои достоинства. Если вы систематически мерзнете ночью, то это может означать одно – пора заменить ваше одеяло. Можно выбрать как тяжелый, зимний и очень теплый вариант, так и одеяло, которое будет подходить как на зиму, так и на лето.

Для тех, кто никак не может согреться под одеялом, также есть выход – можно приобрести электрическое покрывало, которое работает как большая и мягкая грелка. Вы сможете выставить комфортную для вас температуру и никогда не мерзнуть.

Как не мерзнуть ночью без отопления / Фото Unsplash