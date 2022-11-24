24 канал з'ясував, що потрібно покласти до тривожної валізки вашого чотирилапого улюбленця, щоб він нічого не потребував та почувався комфортно.

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Підготовчі роботи

На випадок непередбачуваних ситуацій варто потурбуватися, щоб ваша тварина, яка могла злякатися вибухів чи іншого місця, могла потрапити назад до вас. Придбайте іменний нашийник з контактами власника – адресою та вашим телефоном.

Якщо можливості придбати такий нашийник немає, можна зробити його власноруч – написати на папері ваші дані та дані тварини та ретельно заклеїти їх прозорим скотчем.

Як зібрати тривожний рюкзак для тварини / Фото Unsplash

Що покласти в тривожний рюкзак тварини

Для того, щоб ваша тваринка почувалася спокійно та комфортно, важливо подумати про набір до тривожного рюкзака.

У ньому мають бути:

Документи домашньої тварини, якщо вони присутні – так ви зможете без проблем евакуюватися, а ваш домашній улюбленець буде завжди поруч;

домашньої тварини, якщо вони присутні – так ви зможете без проблем евакуюватися, а ваш домашній улюбленець буде завжди поруч; Переноска для котів та маленьких собак – з переноскою шанс втечі домашнього улюбленця значно зменшується;

для котів та маленьких собак – з переноскою шанс втечі домашнього улюбленця значно зменшується; Повідок – якщо у вас немає переноски, або ж ваша тваринка достатньо велика, треба мати повідок. Найкращим варіантом буде повід, який прикріпляється за тулуб – як для собак, так і для котів це буде безпечніше;

– якщо у вас немає переноски, або ж ваша тваринка достатньо велика, треба мати повідок. Найкращим варіантом буде повід, який прикріпляється за тулуб – як для собак, так і для котів це буде безпечніше; Запас корму щонайменше на кілька днів – в ідеалі корм має бути сухим (його легше зберігати та використовувати, а також можна взяти більше);

щонайменше на кілька днів – в ідеалі корм має бути сухим (його легше зберігати та використовувати, а також можна взяти більше); Питна вода – тварини, як і люди, потребують чистої води, не з крану чи калюжі. Тому, беручи воду для себе, не забудьте про свого чотирилапого друга;

– тварини, як і люди, потребують чистої води, не з крану чи калюжі. Тому, беручи воду для себе, не забудьте про свого чотирилапого друга; Пелюшки для переноски та наповнювач для туалету – іноді тварина не матиме змоги належно сходити в туалет, тому потрібно потурбуватися про її гігієну;

для переноски та для туалету – іноді тварина не матиме змоги належно сходити в туалет, тому потрібно потурбуватися про її гігієну; Аптечка – в ній мають бути вітаміни та засоби першої необхідності для ветеринарної допомоги. Також має бути засіб від проносу, отруєння та болю;

– в ній мають бути вітаміни та засоби першої необхідності для ветеринарної допомоги. Також має бути засіб від проносу, отруєння та болю; Іграшка тварини чи її улюблене покривало – знайомі речі допоможуть тварині почуватися комфортніше.

Як зібрати тривожний рюкзак для тварини / Фото Unsplash